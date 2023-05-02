Повноцінний трейлер з'явиться сьогодні, 2 травня.

Sony Pictures Entertainment представила перший ролик, присвячений екранізації знаменитої гоночної серії Gran Turismo. А повноцінний трейлер вийде пізніше сьогодні, 2 травня.

На відео демонструються персонажі Девіда Харбора та Орландо Блума. Вони підтримують головного героя Джанна Марденборо у виконанні Арчі Мадекве під час змагання.

У ролику звучить лише одна фраза. Персонаж Блума каже: "Ласкаво просимо до місця в гоночній історії". Але зате відео включає кілька кадрів з гоночними заїздами. Глядачам показали болід головного героя з різних сторін і входження в повороти. Творці фільму явно намагалися передати відчуття високих швидкостей на трасах. Наскільки добре це вийшло, вдасться дізнатися тільки після прем'єри.

Фільм Gran Turismo — інші подробиці

За сценарій картини відповідають Джейсон Холл ("Бабій", "Снайпер", "Відважні") і Зак Бейлін ("Король Річард").

Асад Кізілбаш і Картер Свон з PlayStation Production, а також Даг Белград і Дана Брунетті займаються продюсуванням. А творець гри Кадзунорі Ямауті і Холл виступають виконавчими продюсерами.

Сюжет присвячений підлітку Джанну Марденборо, який завдяки ігровій серії Gran Turismo переміг в реальному турнірі і вирішив стати професійним гонщиком.

Зйомки фільму розпочалися наприкінці вересня в Європі, а реліз відбудеться 11 серпня 2023 року.

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