Sony Pictures Entertainment представила перший ролик, присвячений екранізації знаменитої гоночної серії Gran Turismo. А повноцінний трейлер вийде пізніше сьогодні, 2 травня.
На відео демонструються персонажі Девіда Харбора та Орландо Блума. Вони підтримують головного героя Джанна Марденборо у виконанні Арчі Мадекве під час змагання.
У ролику звучить лише одна фраза. Персонаж Блума каже: "Ласкаво просимо до місця в гоночній історії". Але зате відео включає кілька кадрів з гоночними заїздами. Глядачам показали болід головного героя з різних сторін і входження в повороти. Творці фільму явно намагалися передати відчуття високих швидкостей на трасах. Наскільки добре це вийшло, вдасться дізнатися тільки після прем'єри.
Фільм Gran Turismo — інші подробиці
- За сценарій картини відповідають Джейсон Холл ("Бабій", "Снайпер", "Відважні") і Зак Бейлін ("Король Річард").
- Асад Кізілбаш і Картер Свон з PlayStation Production, а також Даг Белград і Дана Брунетті займаються продюсуванням. А творець гри Кадзунорі Ямауті і Холл виступають виконавчими продюсерами.
- Сюжет присвячений підлітку Джанну Марденборо, який завдяки ігровій серії Gran Turismo переміг в реальному турнірі і вирішив стати професійним гонщиком.
- Зйомки фільму розпочалися наприкінці вересня в Європі, а реліз відбудеться 11 серпня 2023 року.