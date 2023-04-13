На фото можна побачити знаменитого актора.

Sony продовжує адаптувати свої ігрові франшизи для малих і великих екранів. Зараз триває виробництво екранізації гоночної серії Gran Turismo. І нещодавно завдяки ЗМІ з'явилися нові кадри з фільму.

Зображення опублікувало видання Empire у свіжому матеріалі про картину. На першому фото показані двоє виконавців головних ролей — Арчі Мадекве і Девід Харбор. Першому дісталася роль головного героя Джанна Марденборо, а другому — досвідченого гонщика і наставника протагоніста.

Інше фото показує один із заїздів у фільмі. Шість гоночних автомобілів входять в крутий поворот на трасі. Фанати ігрової серії напевно впізнають кілька машин.

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В інтерв'ю Empire режисер Ніл Бломкамп описав картину такими словами: "Це справжні актори, в справжніх машинах, на справжніх гоночних трасах, що їдуть шалено швидко".

Фільм Gran Turismo — інші подробиці

За сценарій картини відповідають Джейсон Холл ("Бабій", "Снайпер", "Відважні") і Зак Бейлін ("Король Річард"). Асад Кізілбаш і Картер Свон з PlayStation Production, а також Даг Белград і Дана Брунетті займаються продюсуванням. А творець гри Кадзунорі Ямауті і Холл виступають виконавчими продюсерами.

Сюжет присвячений підлітку Джанну Марденборо, який завдяки ігровій серії Gran Turismo переміг в реальному турнірі і вирішив стати професійним гонщиком.

Зйомки фільму розпочалися наприкінці вересня в Європі, а реліз відбудеться 11 серпня 2023 року.

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