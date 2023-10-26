Реліз ремейка MGS 3 заплановано на 2024 рік для ПК, PS5 та Xbox Series.

Коли в травні відбувся офіційний анонс ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater, все, що нам показали – це декілька кадрів на болотах та головного героя, Нейкед Снейка, в оновленому вигляді. Новий трейлер нарешті дає можливість поглянути на гру в дії, хоча і коротко.

Новий трейлер показали під час цифрової презентації Microsoft Xbox Partner Preview. Автори використовують сучасний движок Unreal Engine 5, у якого, до речі, поки що склалася не найкраща репутація: багато в чому через погану оптимізацію ігор, що виходять на ньому.

У майже двохвилинному трейлері показали мальовничі джунглі, безшумне усунення противника, механіку карабкання, фізику бруду, води і різних тварин. Водночас нові кадри, схоже, підтверджують, що Снейк нарешті зможе рухатися, сидячи навпочіпки, на відміну від оригінальної гри.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (без трійки в назві) стане точним відтворенням оригінального сюжету та геймдизайну. Структуру оригінальної гри обіцяють зберегти, тому не варто очікувати глобального перероблення. А графіку та інтерфейс підтягнуть до сучасних стандартів.

Konami каже, що хоче почати з ремейку трійки, оскільки це історія походження Великого Боса. Якщо все піде добре, це може означати, що в майбутньому ми отримаємо ремейки Metal Gear Solid 1 і 2 на Unreal Engine. Оригінальна трилогія доступна в новій збірці Metal Gear Solid: Master Collection, хоча якість ремастерів залишає бажати кращого.

Рімейк MGS 3 створюється для ПК, PS5 і Xbox Series. У ремейка поки немає дати релізу, але він точно відбудеться до кінця 2024 року. Творець серії Metal Gear Solid, Хідео Кодзіма, у створенні проєкту не бере участі.

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