У режимі Metro Royale будуть зброя і монстри з української постапокаліптичної гри.

PUBG Corporation розкрила подробиці кросовера PUBG Mobile та українського шутера Metro Exodus. Результатом спільної праці двох студій став режим Metro Royale, який з'явиться в 16 сезоні мобільної королівської битви PUBG Mobile.

Гравцям належить досліджувати новий світ руїн, окопів, бандитських таборів та інших унікальних об'єктів на карті Ерангель, повідомили в PUBG Corporation.

"У новий режим легко потрапити: просто натисніть на вхід в тунель метро в меню, щоб увійти в ігрове лобі Metro Royale. Там ви знайдете всі додаткові системи і функції, серед яких чорний ринок, інвентар спорядження, місії, таланти, рейтинги і безліч інших цікавих речей", – заявили розробники.

У режимі Metro Royale з'являться:

Унікальна бойова механіка;

Нове спорядження;

Важка броня з посиленим захистом;

Зброя з всесвіту гри Metro, в тому числі гвинтівка "Тихар";

Монстри з серії Metro;

Спеціальний транспортний засіб для пересування по рейках;

Також розробники оголосили, що PUBG Mobile отримає патч, який на 70% зменшить розмір гри на Android-пристроях. Базова гра буде важити всього 610 МБ, а інші матеріали можуть бути завантажені сегментами – таким чином, користувачі зможуть самі обрати те, що вони хочуть.

Геймплей Metro Royale

Що таке PUBG Mobile

PUBG Mobile – це одна з найпопулярніших мобільних королівських битв у світі. Гра вийшла в 2018 році на iOS та Android. З моменту релізу мобільну версію Playerunknown's Battlegrounds завантажили 770 мільйонів разів.

Що таке Metro Exodus

Metro Exodus – це третя частина шутера від першої особи, створена українською студією 4A Games за мотивами романів Дмитра Глуховського. Дії гри відбуваються у 2035 році на території Росії, яка була зруйнована в результаті ядерної війни. Головний герой Артем, з групою тих, що вижили вирушає у подорож з метрополітену Москви на модифікованому поїзді "Аврора" та їде далеко на схід у пошуках нового місця для життя.

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Автор: Сергій Коршунов