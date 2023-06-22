Вартість підписки на ПК, яка офіційно запущена в Україні, залишилася без змін.

Microsoft оголосила про підвищення вартості своєї ігрової продукції та послуг. Консоль Xbox Series X і підписка на сервіс Game Pass тепер обійдуться дорожче.

Ціна згаданої приставки зросла на 10%. Збільшення вартості торкнулося переважної більшості ринків. Тепер в Євросоюзі за Xbox Series X доведеться віддати 549,99 євро, в Канаді — 649,99 канадських доларів, в Австралії — 799,99 австралійських доларів, а у Великобританії — 479,99 фунтів.

США, Бразилію, Чилі, Колумбію і Японію подорожчання не торкнулося. Однак у Країні висхідного сонця ціна Xbox Series X і Series S зросла ще в січні. З цієї причини Microsoft не стала піднімати вартість вдруге. В Україні консолі корпорації офіційно не продаються. Однак вони завозяться з інших країн, і в результаті цінники теж зміняться в неприємну сторону.

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Подорожчання Game Pass

Microsoft в коментарі The Verge підтвердила зростання цін на свій сервіс підписки. Базовий варіант буде коштувати $10,99 замість $9,99, а Game Pass Ultimate подорожчає на $2 в місяць — до $16,99.

В Україні офіційно запущений тільки PC Game Pass. І якраз на ПК Microsoft вирішила залишити колишні ціни.

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