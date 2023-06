До переліку увійшла Need for Speed Unbound.

Microsoft продовжує наповнювати Game Pass різноманітними іграми. Нещодавно компанія опублікувала список проєктів, які стануть доступні передплатникам сервісу протягом двох тижнів.

До переліку увійшли сім найменувань. Найвідоміша з цих ігор — гоночна аркада Need for Speed Unbound, яка вийшла в кінці минулого року. Завтра, 22 червня, її додадуть в EA Play, а заодно і в Game Pass на ПК і консолях. В цей же день в сервісі Microsoft з'явиться новинка Тhe Bookwalker: Thief of Tales — пригода з елементами квесту про письменника, який подорожує історіями з книг і краде різні артефакти.

Інші релізи в Game Pass

Bramble: The Mountain King (консолі та ПК) — 27 червня;

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (консолі і ПК) — 27 червня;

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (консолі і ПК) — 29 червня;

Arcade Paradise (консолі та ПК) — 3 липня;

Sword and Fairy: Together Forever (консолі і ПК) — 5 липня.

Однак для абонентів Game Pass є і погані новини. З сервісу 30 червня видалять шість проектів. До списку увійшли DJMAX Respect V, Empire of Sin, Matchpoint — Tennis Championships, Olija, Omori і Road 96. Ці ігри зникнуть з Game Pass як на ПК, так і на консолях Xbox.

Коротко про Game Pass

Це сервіс, який надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату. Вартість звичайного варіанту становить $9,99, а Ultimate — $14.99. Останній включає хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming і додаткові бонуси в проєктах.

Бібліотека PC Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass — в районі 500. Всі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являються в сервісі на релізі.

Завдяки Game Pass відкривається підписка EA Play від Electronic Arts, а також бонуси в іграх Riot Games.

