Microsoft продовжує наповнювати Game Pass різноманітними іграми. Нещодавно компанія опублікувала список проєктів, які стануть доступні передплатникам сервісу протягом двох тижнів.
До переліку увійшли сім найменувань. Найвідоміша з цих ігор — гоночна аркада Need for Speed Unbound, яка вийшла в кінці минулого року. Завтра, 22 червня, її додадуть в EA Play, а заодно і в Game Pass на ПК і консолях. В цей же день в сервісі Microsoft з'явиться новинка Тhe Bookwalker: Thief of Tales — пригода з елементами квесту про письменника, який подорожує історіями з книг і краде різні артефакти.
Інші релізи в Game Pass
- Bramble: The Mountain King (консолі та ПК) — 27 червня;
- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (консолі і ПК) — 27 червня;
- Story of Seasons: Friends of Mineral Town (консолі і ПК) — 29 червня;
- Arcade Paradise (консолі та ПК) — 3 липня;
- Sword and Fairy: Together Forever (консолі і ПК) — 5 липня.
- Однак для абонентів Game Pass є і погані новини. З сервісу 30 червня видалять шість проектів. До списку увійшли DJMAX Respect V, Empire of Sin, Matchpoint — Tennis Championships, Olija, Omori і Road 96. Ці ігри зникнуть з Game Pass як на ПК, так і на консолях Xbox.
Коротко про Game Pass
- Це сервіс, який надає доступ до бібліотеки ігор за щомісячну плату. Вартість звичайного варіанту становить $9,99, а Ultimate — $14.99. Останній включає хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming і додаткові бонуси в проєктах.
- Бібліотека PC Game Pass містить понад 400 ігор, а Xbox Game Pass — в районі 500. Всі новинки від внутрішніх студій Microsoft з'являються в сервісі на релізі.
- Завдяки Game Pass відкривається підписка EA Play від Electronic Arts, а також бонуси в іграх Riot Games.