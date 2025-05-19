Також у компанії є такі ж плани на EGS.

Microsoft продовжує активно стирати кордони між Xbox і ПК. Крім курсу на мультиплатформеність, компанія націлилася на перетворення Xbox на щось гібридне. За свіжими чутками, Steam може з'явитися в Microsoft Store.

За інформацією перевіреного інсайдера Extas1s, Xbox уже почав внутрішнє тестування Steam в екосистемі Microsoft Store. Ба більше, у цих же планах фігурує Epic Games Store. І якщо все пройде вдало, то в майбутньому ігри зі Steam можуть запускатися прямо на Xbox.

У витоках також згадується, що в системі підтримки пристроїв Microsoft з'явився Steam Developer Beta, інструмент з обмеженим доступом для обраних співробітників і партнерів. З великою ймовірністю, йдеться саме про інтеграцію платформи в екосистему Windows і Xbox.

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Раніше інший відомий інсайдер Shinobi062 натякнув, що Microsoft слідом за консолями незабаром підвищить ціну на Xbox Game Pass.

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