Геймпад виконаний у червоному та білому кольорах.

Компанія Microsoft презентувала новий контролер для сімейства консолей Xbox Series. Він отримав назву Pulse Red та виконаний у двох кольорах – червоному та білому.

Як зазначила компанія в своєму блозі, новий геймпад отримав матове покриття на тригерах, бамперах та хрестовині. Це допоможе зменшити ковзання спітнілих пальців і дасть гравцям більше контролю.

Новий бездротовий геймпад сумісний також і з попереднім поколінням консолей – Xbox One та Xbox One X, а ще з ПК на Windows 10. Крім того, завдяки хмарним сервісам його можна буде під'єднати до смартфонів на базі операційної системи Android.

Контролер надійде у продаж 12 січня в Китаї. А в усьому світі він з'явиться 9 лютого. Він коштуватиме $65.

Нагадаємо:

Раніше Microsoft влаштувала опитування серед своїх користувачів про те, які саме функції геймпада DualSense від PlayStation 5 потрібно додати в контролер Xbox Series X. Наразі компанія не опублікувала результати опитування, але скоріш за все, Microsoft хоче випустити альтернативу інноваційному DualSense.

Відмінною особливістю контролерів PlayStation 5 є наявність гіроскопа, вбудованого динаміка і мікрофона, сенсорної панелі, адаптивних тригерів і поліпшеної вібрації.

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Автор: Сергій Коршунов