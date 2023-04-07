Зараз при покупці проєктів в EA app гривні конвертуються в рублі.

Видавництво Electronic Arts за рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії так і не адаптувало свій сервіс EA app під українських користувачів. Вони як і раніше вважаються системою, як аудиторія з РФ. У зв'язку з цим Міністерство цифрової трансформації направило в компанію офіційне прохання виправити ситуацію.

Якщо користувач з українським IP заходить в EA app, то в сервісі автоматично встановлюється російська мова через відсутність локалізації. Однак це лише перша з проблем. Платити за ігри нашим громадянам пропонують в рублях, тобто при здійсненні замовлення гривні конвертуються в гроші РФ.

Такий підхід не подобається українцям, які давно просили Electronic Arts додати національну валюту. А остання проблема полягає в російських платіжних сервісах, які в EA app пропонують використовувати громадянам України під час придбання ігор. У списку, наприклад, є Yoomoney, що належить підсанкційному "Сбербанку".

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У Міністерстві цифрової трансформації попросили Electronic Arts додати локалізацію і вирішити недоліки з доступними сервісами оплати. А ще — реалізувати можливість купувати ігри за гривні. Про це представники відомства розповіли в Twitter і прикріпили до повідомлення офіційне прохання, надіслане ЕА в березні. Чи відреагує компанія на запит, поки невідомо.

Позиція Electronic Arts щодо війни

ЕА була одним з перших ігрових видавництв, які засудили російську агресію. Після повномасштабної війни компанія пішла з ринку РФ і видалила збірні країни-агресора зі своїх спортивних проектів.

Повертатися в Росію Electronic Arts, судячи з усього, не планує. Нещодавно компанія ліквідувала юридичну особу на території РФ.

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