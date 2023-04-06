Ближче до релізу гра стала "важчою" на 25 Гбайт.

Respawn Entertainment та Electronic Arts опублікували остаточні системні вимоги Star Wars Jedi: Survivor, сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order. Гра займе 155 Гбайт місця на жорсткому диску.

У грудні розробники вже публікували мінімальні і рекомендовані параметри. І головною відмінністю в новій конфігурації стала якраз "вага". Для установки свіжого екшену знадобиться 155 Гбайт вільного місця, а не 130 Гбайт, як було зазначено раніше. А ще тепер користувачам радять використовувати SSD при грі в Star Wars Jedi: Survivor.

Мінімальні вимоги:

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-7700 або AMD Ryzen 5 1400 (4 ядра, 8 потоків);

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580;

відеопам'ять: 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 155 Гбайт.

Рекомендовані вимоги:

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600x (4 ядра, 8 потоків);

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 6700 XT;

відеопам'ять: 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 155 Гбайт (SSD).

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Події другої частини франшизи розгортаються через п'ять років після історії Fallen Order. Кел Кестіс перетворився з падавана на повноцінного джедая, який намагається вижити і протистояти Імперії на краю Галактики.

Бойова система в грі відсилає до Sekiro: Shadows Die Twice. Існують різні типи ударів, комбінацій та парирування, що дозволяє вивести ворога з рівноваги та здійснити критичну атаку.

Світ в проекті побудований за принципами метроідванії. Користувачі зможуть повертатися в уже відвідані місця, щоб за допомогою нових навичок пробиратися в раніше недоступні області.

Star Wars Jedi: Survivor вийде 28 квітня на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S.

Вас також можуть зацікавити новини: