У відомстві також закликали всіх користувачів ігнорувати проєкт.

Atomic Heart — це новий шутер від російської студії Мundfish, яка хоч офіційно і зареєстрована на Кіпрі, але її основні офіси розташовані в РФ. Гра вийшла 21 лютого і безперешкодно поширюється в Україні, незважаючи на відверту пропаганду СРСР. У Мінцифри хочуть виправити це упущення.

Як заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у коментарі виданню dev.ua, відомство надішле запити до Valve, Sony та Microsoft. У них чиновники попросять компанії зняти Atomic Heart з продажів в Steam, PS Store і MS Store на території України.

"Так само ми закликаємо обмежити розповсюдження цієї гри в інших країнах через її токсичність, потенційний збір інформації даних користувачів і можливість передачі їх третім особам у росії, а також потенційне використання грошей, залучених з купівель гри, на ведення війни проти України", — продовжив Борняков.

Відео дня

Заступник міністра також звернувся до користувачів по всьому світу і закликав їх ігнорувати Atomic Heart. Він нагадав, що Mundfish так і не виступила з конкретною позицією щодо засудження кривавої війни і Росії як агресора.

Позиція Mundfish щодо війни

Студія офіційно зареєстрована на Кіпрі, що властиво для російських ігрових команд. Однак її основні офіси розташовані в РФ.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Mundfish зберігала мовчання. І тільки нещодавно вона виступила з позицією "за мир і проти насильства" — напередодні релізу Atomic Heart, яка буде продаватися і на світових ринках завдяки співпраці з Focus Entertainment. Це один з небагатьох видавців, які продовжують вести бізнес в РФ.

Серед інвесторів Mundfish є російська корпорація "Газпром", що безпосередньо фінансує збройну агресію в нашій країні.

Українці закликали бойкотувати Atomic Heart усіма способами. Вони також звернулися до Valve та Epic Games з проханням не розповсюджувати гру в Steam та Epic Games Store.

Вас також можуть зацікавити новини: