У мережі проєкт уже прозвали "Minecraft 2", хоча зв'язку з легендарною пісочницею чекати не варто.

Творець однієї з найпопулярніших у світі відеоігор Minecraft, геймдизайнер Маркус Перссон, відомий під ніком Notch, потихеньку займається створенням своєї наступної гри – уперше про неї стало відомо ще у 2021 році. Наразі про проєкт відомо майже нічого, натомість є кілька скріншотів.

На них зображені похмурі катакомби з кубами та піксельними текстурами, через що проєкт уже прозвали "Minecraft 2", хоча зв'язку з легендарною пісочницею чекати не варто. Геймдизайнер каже, що створює гру для себе і не очікує від аудиторії такої ж позитивної реакції, як від "Майнкрафта".

За словами Перссона, за жанром це буде лутер-шутер, але з унікальними мечами та накидками. Щось на кшталт суміші Borderlands і D20 (рольова ігрова система). Як референс геймдизайнер називає Diablo, тільки з видом від першої особи.

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Більше подробиць про свій новий проєкт творець Minecraft не повідомив.

Маркус Перссон і Minecraft

Minecraft – це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть цілі міста.

Першу версію гри Маркус Перссон випустив ще у 2009. Прислухаючись до відгуків користувачів, геймдизайнер покращував Minecraft, додаючи до нього все нові та нові механіки.

Проєкт досить швидко набирав популярність. А станом на жовтень 2023 року, це найбільш продавана гра в історії. Найближчий конкурент Minecraft – п'ята частина Grand Theft Auto.

Завдяки унікальному геймплею, Minecraft здобув неабияку популярність не лише серед геймерів, а й серед неігрової спільноти. Наприклад, у багатьох навчальних закладах Minecraft використовують в освітніх цілях. Діти в грі можуть вивчати біологію, фізику, історію та інші науки.

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