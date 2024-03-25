За скріншотами гра нагадує більш похмуру версію Minecraft / твіттер @Notch

Творець однієї з найпопулярніших у світі відеоігор Minecraft, геймдизайнер Маркус Перссон, відомий під ніком Notch, потихеньку займається створенням своєї наступної гри – уперше про неї стало відомо ще у 2021 році. Наразі про проєкт відомо майже нічого, натомість є кілька скріншотів.

На них зображені похмурі катакомби з кубами та піксельними текстурами, через що проєкт уже прозвали "Minecraft 2", хоча зв'язку з легендарною пісочницею чекати не варто. Геймдизайнер каже, що створює гру для себе і не очікує від аудиторії такої ж позитивної реакції, як від "Майнкрафта".

За словами Перссона, за жанром це буде лутер-шутер, але з унікальними мечами та накидками. Щось на кшталт суміші Borderlands і D20 (рольова ігрова система). Як референс геймдизайнер називає Diablo, тільки з видом від першої особи.

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Більше подробиць про свій новий проєкт творець Minecraft не повідомив.

Фото Minecraft 25 березня 2024
Фото Minecraft 25 березня 2024
Фото Minecraft 25 березня 2024
Фото Minecraft 25 березня 2024

Маркус Перссон і Minecraft

  • Minecraft – це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть цілі міста.
  • Першу версію гри Маркус Перссон випустив ще у 2009. Прислухаючись до відгуків користувачів, геймдизайнер покращував Minecraft, додаючи до нього все нові та нові механіки.
  • Проєкт досить швидко набирав популярність. А станом на жовтень 2023 року, це найбільш продавана гра в історії. Найближчий конкурент Minecraft – п'ята частина Grand Theft Auto.
  • Завдяки унікальному геймплею, Minecraft здобув неабияку популярність не лише серед геймерів, а й серед неігрової спільноти. Наприклад, у багатьох навчальних закладах Minecraft використовують в освітніх цілях. Діти в грі можуть вивчати біологію, фізику, історію та інші науки.

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