Вони навіть нижчі, ніж у попередньої гри FromSoftware.

Відразу після публікації геймплейного трейлера і оголошення дати релізу Armored Core VI Fire of Rubicon студія FromSoftware опублікувала в Steam мінімальні системні вимоги гри. За сучасними мірками вони виявилися більш ніж прийнятними.

Для запуску майбутнього екшену необхідно мати процесор i5-8600K і відеокарту GTX 960. При цьому у торішньої Elden Ring мінімальні параметри були вищими. Користувачам потрібно було мати графічний процесор GTX 1060. Це наштовхує на думку про гідну оптимізацію Armored Core VI Fire of Rubicon.

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-8600K або AMD Ryzen 3 3300X

оперативна пам'ять: 12 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гбайт, AMD Radeon RX 480 на 4 Гбайт або Intel Arc A380 на 6 Гбайт;

Direct X: версії 12;

місце на диску: 65 Гбайт.

Armored Core VI Fire of Rubicon: основні подробиці

Це екшен-RPG з видом від третьої особи про битви великих роботів. Події гри розгортаються на планеті Рубікон 3. Півсотні років тому вона була майже зруйнована загадковою речовиною. Але тепер за контроль над видобутком субстанції почалася боротьба між міжгалактичними корпораціями.

Гравці братимуть участь у протистоянні, як вільні найманці. Вони можуть виконувати замовлення обох сторін, але в один момент доведеться вибрати, кого саме підтримувати.

У Armored Core VI належить управляти мехом, який можна всіляко налаштовувати і модернізувати під свій стиль бою. Для знищення ворогів дозволяється застосовувати холодну і стрілецьку зброю.

Armored Core VI Fire of Rubicon вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S у 2023 році.

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