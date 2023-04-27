Armored Core VI Fire of Rubicon вийде 25 серпня.

Інсайдер Том Хендерсон в черговий раз мав рацію. Armored Core VI Fire of Rubicon, нова гра від японської студії FromSoftware, вийде 25 серпня 2023 року на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X і Series S. розробники оголосили про це в свіжому трейлері, де вперше показали геймплейні кадри.

Ролик починається з десантування на поверхню планети Рубікон 3. Потім глядачам показали нарізку кадрів з локаціями. Вони включають міста в похмурій промисловій стилістиці, вітрову станцію, енергетичний комплекс тощо. А після цього починаються геймплейні кадри з управлінням власним мехом.

Розробники детально продемонстрували битви. У Armored Core VI будуть звичні для ігор FromSoftware бойові елементи, наприклад, ухилення і здатність заблокувати ворожі постріли за допомогою енергетичного щита. Однак загалом битви відрізняються від Elden Ring і навіть Sekiro.

Головний герой може здійснювати швидкі ривки, щоб розривати або скорочувати дистанцію. Він володіє набором різних навичок, включаючи викид блискавок і запуск ракет. В арсенал меха також входить стрілецька зброя, тому гравці вільні повноцінно вести бої на далекій дистанції.

Що ще показали в трейлері Armored Core VI Fire of Rubicon

Протагоніст зможе трансформуватися. Він перетворився з гуманоїдного робота на танка і почав стріляти безліччю ракет в одному з фрагментів.

У грі реалізовані польоти, під час яких можна вести вогонь. Коли мех піднімається в повітря, його тіло теж частково змінюється.

Серед ворогів присутні механізми різної форми — турелі, черв'яки, танки та інші.

Ближче до кінця трейлера показані бої з іншими мехами і величезними роботизованими створіннями, які випускають десятки ракет і стріляють лазерами.

Після публікації трейлера відкрилися попередні замовлення Armored Core VI Fire of Rubicon. У Steam вартість гри становить 999 грн за стандартне видання і 1149 грн — за Deluxe Edition. На PlayStation ціна 1999 грн і 2199 грн відповідно. Розширена версія відрізняється від звичайної наявністю цифрового артбука і саундтрека. За попереднє замовлення теж передбачені бонуси: набір деталей, емблема і наклейка. Однак все це можна отримати і під час проходження.

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