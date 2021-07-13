Ghostwire : Tokyo вийде на ПК і PS5 / фото Tango Gameworks
Реліз містичного екшену Ghostwire: Tokyo, від творця Resident Evil, Шінджі Мікамі, перенесли на 2022 рік. Спочатку гру планували випустити восени 2021-го.
Про це студія Tango Gameworks повідомила в Твіттері.
Повідомлення про перенесення релізу / фото twitter.com/playGhostwire
Розробники написали, що хотіли б випустити гру якомога швидше. Однак вони піклуються про здоров'я співробітників студії і змушені пересунути релізне вікно на більш пізній термін. Наостанок автори написали, що поділяться новинами про Ghostwire: Tokyo найближчими місяцями.
Трейлер Ghostwire: Tokyo
Детальніше про Ghostwire: Tokyo
- Ghostwire: Tokyo – це екшен від першої особи, дії якого розгортаються в Токіо. Після руйнівного окультного ритуалу майже всі люди вмирають, і місто опиняється у владі паранормальних сил.
Кадр з гри / фото Tango Gameworks
- Гравець, озброєний потужною зброєю і особливими здібностями, буде очищати місто від темряви, борючись зі злісними примарами.
- Кожен привид буде володіти унікальними навичками і мати слабкі сторони.
- Крім привидів, гравцеві будуть загрожувати й інші вцілілі люди з таємничої організації.
- Ghostwire: Tokyo вийде на ПК та PlayStation 5.