Розробники дали обіцянку гравцям, а потім заявили, що не зможуть її виконати.

На старті продажів MMORPG New World від Amazon Games привернула увагу сотень тисяч гравців. Одночасний онлайн в ній ледь не досяг мільйона чоловік. Розробники виявилися не готові до такого напливу користувачів, через що на серверах утворилися гігантські черги. Щоб розібратися з ними, Amazon пообіцяла реалізувати безкоштовний трансфер персонажа. Користувачі зможуть перенести своїх героїв в незаселені світи. Однак нещодавно ця функція стала предметом скандалу серед аудиторії.

Як передає портал GamePressure, наприкінці вересня Amazon Games пообіцяла, що гравці зможуть провести трансфер персонажа між регіонами. Користувачі повірили розробникам і почали створювати героїв там, де не було черг. В результаті багато людей з США вибирали європейські сервера і навпаки. Вони розраховували пізніше повернутися до рідного регіону, але нещодавно Amazon Games ошелешила всіх неприємною новиною.

Розробники повідомили, що трансфер буде реалізований тільки в рамках обраної території. Тобто повернутися з Європи в США не вийде. За словами Amazon, їх попередня заява виявилася невірною. Користувачів ця інформація засмутила, що підтверджують десятки коментарів на Reddit.

Детальніше про трансфер персонажа в New World

Функцію планують впровадити цього тижня. Гравці отримають безкоштовний жетон переходу у внутрішньому магазині проекту.

Для перенесення персонажа потрібно покинути компанію (місцевий аналог гільдії) і завершити всі торгові угоди.

Прогрес, побудовані будинки і накопичені предмети зберігаються при трансфері.

У майбутньому розробники можуть видати додаткові безкоштовні жетони, але це залежить від завантаженості світів. Перехід між серверами також з'явитися в якості платної функції.

Автор: Назар Степорук