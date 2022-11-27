З серіалу навіщось вирішили перенести броню нільфгаардців.

Зморшкувата броня нільфгаардців стала одним з найгірших елементів першого сезону "Відьмака" від Netflix. Це cпорядження виглядало дуже нереалістично, особливо в світі, де всі солдати носять більш-менш класичне середньовічне спорядження. Однак CD Projekt RED, схоже, не погоджується з думкою шанувальників. Студія вирішила додати нільфгаардську броню з телешоу в оновлену версію The Witcher 3: Wild Hunt.

Цього тижня CDPR провела пряму трансляцію, присвячену "Відьмаку 3". На стримі розповіли про основні особливості некстген-патча. Користувач Twitter під псевдонімом AniGamingNatio1 помітив в одному з фрагментів демонстрації солдата Нільфгаарда в броні з серіалу від Netflix. Варто відзначити, що CD Projekt RED вельми точно відтворила цей чорний зморшкуватий обладунок.

Польські розробники офіційно не оголошували про додавання нільфгаардського спорядження з телевізійного шоу в The Witcher 3: Wild Hunt. Однак вони неодноразово говорили про новий контент за мотивами серіалу. І схоже, в список навіщось вирішили включили броню імперських солдатів. Хоча, можливо, CD Projekt RED просто підготувала якесь веселе посилання на броню Нільфгаарда. Наприклад, в неї нарядять одного воїна, який в чомусь завинив.

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Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнуться графіки і загальної зручності. CDPR додасть перемикання між режимами "Продуктивність" і "Якість", дозволить міняти камеру, реалізує трасування променів, створить фоторежим і так далі.

Щодо свіжого контенту, то він буде присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. Точно можна очікувати броню для Геральта з Рівії і одне завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийде 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Всі власники гри отримають її безкоштовно.

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