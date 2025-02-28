Нова хітова гра вийшла у Steam і вже за пару годин залучила понад мільйон гравців

За піковим онлайном Wilds уже увійшла в топ-10 за всю історію майданчика, обійшовши такі хіти як Elden Ring і Baldur's Gate 3.

28 лютого відбувся реліз рольового екшену Monster Hunter Wilds. Це один із найочікуваніших ігрових релізів року, і всього за кілька годин він побив рекорд серії та став найпопулярнішою грою в Steam.

О 10 ранку за Києвом в екшен-RPG про полювання на монстрів знаходилось понад 980 тисяч осіб, а ще навіть не вечір п'ятниці. За піковим онлайном Wilds уже увійшла в топ-10 за всю історію майданчика, обійшовши такі хіти як Elden Ring, Baldur's Gate 3 і Hogwarts Legacy.

Судячи з усього, найближчими годинами проект може перевершити показники Cyberpunk 2077, а на вихідних онлайн точно підніметься ще сильніше.

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Незважаючи на майже мільйонний піковий онлайн, рейтинг Monster Hunter Wilds у Steam залишає бажати кращого – лише 40% позитивних відгуків. Переважно гру сварять за погану оптимізацію (гальмує навіть на GeForce RTX 5090) і супутні проблеми на кшталт вильотів – навіть під час запуску.

"Гра приголомшлива, але у неї найгірша оптимізація, яку я коли-небудь зустрічав. Розумію, що нові ігри стають дедалі вимогливішими, і від геймерів чекають апгрейда системи, але це абсурд. [...] Не кажу, що гра погана, але в її поточному стані вам, імовірно, варто подумати про те, щоб почекати більш стабільного релізу", – незадоволений геймер зі Steam.

При всіх проблемах на старті середній бал Monster Hunter Wilds становить 90 зі 100. Наразі це найбільш високооцінена гра 2025 року. ЗМІ одноголосно відзначають, що розробникам вдалося зробити гру ще більш доступною для новачків, але і при цьому такою ж "глибокою" для фанатів серії.

Системні вимоги в екшену досить суворі, тому розробники випустили спеціальний бенчмарк, який дає змогу оцінити продуктивність гри за різних налаштувань якості. Гра також доступна на Xbox Series X/S і PS5.

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