Після ефективних трейлерів і лідерства за кількістю додавання до списку бажаного Steam, багато хто чекав від Monster Hunter Wilds шедевра. Судячи з реакцій ігрової преси – Capcom не підвела і випустила кандидата на гру року.

Після виходу майже 100 рецензій середній бал гри на Metacritic становить 90 зі 100. Багато хто з рецензентів стверджує, що Wilds краща, ніж попередні World і Rise.

ЗМІ одноголосно зазначають, що розробникам вдалося зробити гру ще більш доступною для новачків, яка тепер обзавелася актуальними зручностями та позбулася проблем минулих частин, але й при цьому такою ж "глибокою" для фанатів серії.

Продуктивність – головна проблема гри, вважають оглядачі. Досвід на ПК може відрізнятися від консольного – особливо Series S, яка, навіть попри "лок" у 30 FPS, страждає від просідань кадрової частоти. Частина журналістів вважає, що розповідь вийшла затягнутою, а деяким гра може здатися занадто легкою.

Реліз одного з претендентів на GOTY відбудеться вже 27 лютого. Гра буде доступна на ПК, Xbox Series X/S і PS5. Системні вимоги в екшена доволі суворі, тому розробники випустили спеціальний бенчмарк, який дає змогу оцінити продуктивність гри за різних налаштувань якості.

Ігровий лютий вийшов по-справжньому завантаженим. На початку місяця вийшли очікувані Civilization VII і Kingdom Come Deliverance II, у середині – Avowed, нова Like a Dragon і Lost Records від творців Life is Strange. А найближчими днями ми отримаємо Monster Hunter Wilds.

Видавництво Take-Two не так давно знову запевнило геймерів у тому, що реліз GTA 6, як і раніше, заплановано на цю осінь. Ризик перенесення завжди є, але і розробники, і видавець упевнені у своїх силах випустити гру вчасно.

