Вони таємно пересувалися всередині картонної коробки.

Один з найвідоміших трюків в іграх серії Metal Gear від знаменитого геймдизайнера Хідео Кодзіми — це потайне переміщення в картонній коробці. Таким способом можна минути противника без необхідності вступати в бій або непомітно підкрастися до ворога. А нещодавно виявилося, що тактика дійсно працює, правда, не проти реальних людей.

Редактор розділу військової оборони журналу The Economist Шашанк Джоші опублікував у Twitter уривок з майбутньої книги Пола Шарре про застосування штучного інтелекту в армії. Фрагмент включає історію про поліпшення алгоритмів пошуку людей штучним інтелектом на основі дій групи морських піхотинців.

Солдатів попросили протягом декількох днів пересуватися навколо робота. А інженери використали отримані дані для поліпшення алгоритмів штучного інтелекту. Однак потім перед морпіхами поставили інше завдання: перемогти противника під управлінням ШІ.

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Як написав Шарре, всі вісім морпіхів впоралися з поставленою ціллю. Виграш присуджувався, якщо солдат добирався до робота з великої відстані без виявлення. Одні бійці обдурили алгоритми ШІ, пересуваючись за допомогою сальто, а інший прикинувся деревом. Але найбільш цікавою виявилася тактика переміщення в картонній коробці з Metal Gear. Пара морпіхів залізли всередину і потай підібралися до робота. При цьому вони постійно хихикали в своєму "укритті", але все одно обхитрили алгоритми штучного інтелекту.

Коротко про серію Metal Gear

Це франшиза стелс-екшенів від видавництва Konami, яка на поточний момент включає дев'ять ігор з основної серії і десяток відгалужень.

Проекти відзначилися складними сюжетами про сучасну війну, найманців і застосування новітніх технологій в глобальних конфліктах. А геймплей включав потайне переміщення із застосуванням гаджетів і непомітне усунення супротивників.

Остання частина франшизи Metal Gear Survive створювалася без участі Кодзіми і отримала низькі оцінки як від профільної преси, так і користувачів.

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