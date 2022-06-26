У проекті планувалося розповісти про боротьбу групи детективів проти легендарних героїв.

Знаменитий геймдизайнер і керівник Kojima Productions Хідео Кодзіма розповів про гру, яку він вирішив відкласти через схожість з серіалом "Хлопаки". У проекті група детективів повинна була боротися проти легендарних героїв.

Про нереалізовану задумку Кодзіма розповів на своєму особистому акаунті в Twitter.

За словами геймдизайнера, нещодавно він повернувся до перегляду серіалу "Хлопаки". Раніше керівник Kojima Productions подивився три серії першого сезону і кинув. Якраз в той момент Кодзіма збирався почати створення проекту, який довгий час виношувався.

У грі планувалося розповісти, як група детективів бореться з легендарними супергероями. Серед центральних персонажів були б як чоловіки, так і жінки. А роль протагоніста Кодзіма хотів віддати Мадсу Міккельсену.

Геймдизайнер вирішив відкласти проект, тому що загальна концепція була схожа на шоу "Хлопаки". При цьому світ і трюки в грі відрізнялися від серіалу. Чи повернеться Kojima Productions колись до цього проекту, поки невідомо. Керівник нічого не сказав щодо подальшої розробки.

Які ігри створює Кодзіма

Згідно з офіційною інформацією, Kojima Productions запланувала два релізи в осяжному майбутньому. Перший проект масштабний, а другий — менший і експериментальний.

В одному з інтерв'ю Норман Рідус, виконавець головної ролі в Death Stranding, розповів про розробку сиквелу. Кодзіма в жартівливій формі підтвердив слова актора. Продовження серії, найімовірніше, стане великою грою Kojima Productions.

А другий проект студія створює в партнерстві з Microsoft. Згідно з даними інсайдерів, він називається Overdose і буде хорором з Маргарет Куеллі в ролі протагоніста.

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