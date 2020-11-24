Актори старої екранізації "Смертельної битви" озвучили своїх персонажів у грі.

Творці файтинга Mortal Kombat 11 анонсували новий набір костюмів, які додадуть у гру три класичні скіни героїв з однойменної екранізації 1995 року: Соню Блейд, Джонні Кейджа та Рейдена.

Ці персонажі будуть виглядати, так само як і актори, що зіграли їх у фільмі – Бріджит Вілсон (Соня Блейд), Лінден Ешбі (Джонні Кейдж) та Крістофер Ламберт (Рейден). Останній, до речі, ще й озвучив Рейдена у файтингу.

Трейлер Klassic MK Movie Skin Pack

Це вже не перша поява знаменитих акторів в Mortal Kombat 11. Раніше у файтингу засвітилися Арнольд Шварценеггер та Сильвестр Сталлоне. Зірки бойовиків з'явилися в образах Термінатора та Рембо, і стали гостьовими персонажами гри.

Про Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 – це остання, на сьогодні, частина знаменитого файтинга, в якому бійці Землі б'ються з силами зла із зовнішнього світу.

Гра вийшла у квітні 2019 року на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch і стала найбільш продаваною в історії франшизи.

В Україні Mortal Kombat 11 не продається офіційно за рішенням видавця Warner Bros Games.

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Автор: Сергій Коршунов