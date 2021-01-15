Головним героєм стане невідомий фанатам серії боєць.

У мережі з'явилися перші карди нового фільму за мотивами гри Mortal Kombat. Прем'єра картини відбудеться 16 квітня 2021 року. Стрічка з'явиться одночасно в кінотеатрах та стрімінговому сервісі HBO Max.

Дебютні кадри і подробиці екранізації опублікувало видання Entertainment Weekly.

Стрічка розповість про персонажа, якого ще не було в іграх серії. Головним героєм виступить Коул Янг – боєць MMA. Його зіграв Льюіс Тан (серіал "У пустелі смерті"). За сюжетом чаклун Шанг Цунг відкриває полювання на героя. У спробах врятуватися Янг потрапляє в храм бога грому – Рейдена. Тут він разом з іншими бійцями буде тренуватися, щоб захистити Земне царство.

Також в картині знайшлося місце класичному сюжету з Mortal Kombat – протистоянню Саб-Зіро та Скорпіона.

У пролозі глядачам покажуть феодальну Японію і культових бійців до того, як вони отримали надприродні сили.

Крім того, шанувальники файтинга побачать в екранізації багато знайомих персонажів – Джакса, Соню Блейд, Лю Кенга, Кунг Лао, Кано, Мілену та інших.

Про фільм Mortal Kombat

Прийдешня картина стане новою екранізацією знаменитої серії файтингов. У фільмі зіграли Хіроюкі Санада ("Месники: Фінал"), Джо Таслім ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарок") та інші актори.

Сценаристом фільму став Грег Руссо, а режисерське крісло зайняв австралійський постановник Саймон МакКуойд. Для них екранізація Mortal Kombat стала першою повнометражною картиною в кар'єрі.

Дебютанти обіцяють, що фільм буде відповідати духу серії кривавих файтингів. Він вже отримав віковий рейтинг 17+.

Спочатку стрічку збиралися випустити 15 січня 2021 року, але пізніше дату перенесли через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що Mortal Kombat – це один з найвідоміших файтингов в світі. Перша частина гри вийшла в 1992 році. Через свою жорстокість гра привела в США до створення ESRB – спеціальної комісії, яка визначає віковий рейтинг ігор. У 1995 році за мотивами гри вийшов фільм "Смертельна битва". Його зняв Пол У. С. Андерсон – майбутній чоловік Мілли Йовович, який згодом займеться екранізаціями ігор Resident Evil та Monster Hunter.

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Автор: Сергій Коршунов