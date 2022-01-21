Після того як Microsoft заявила про придбання Activision Blizzard, аудиторію почала цікавити доля майбутніх ігор видавництва. Користувачі хотіли знати: вони стануть консольними ексклюзивами Xbox чи продовжать з'являтися на PlayStation. Пряму відповідь на це питання поки дали лише щодо Call of Duty — головної серії Activision Blizzard. За словами керівника Microsoft Gaming Філа Спенсера, франшиза залишиться на PlayStation.
Читайте такожMicrosoft придбає розробників легендарних ігор Warcraft і Diablo за $70 мільярдівНа свіжу угоду Microsoft нещодавно відреагувала Sony. Вона натякнула, що корпорації доведеться випускати окремі проекти Activision Blizzard на PlayStation.
Як передає портал VGC з посиланням на Wall Street Journal, японська компанія заявила: "Ми очікуємо, що Microsoft буде дотримуватися контрактних угод і продовжувати забезпечувати мультиплатформеність ігор Activision".
Мова йшла про Call of Duty, нові частини якої з'являлися на PlayStation з різними бонусами і навіть ексклюзивними режимами. Серія поки що продовжить з'являтися на консолях Sony, про що розповів Філ Спенсер в недавньому повідомленні: "На цьому тижні у мене були хороші переговори з керівниками Sony. Я підтвердив наш намір дотримуватися всіх існуючих угод після придбання Activision Blizzard і наше бажання зберегти Call of Duty на PlayStation. Sony є важливою частиною нашої індустрії, і ми цінуємо наші відносини".
Більше подробиць про плани на Call of Duty
- Важливо враховувати, що Філ Спенсер не вказав жодних термінів у своїй заяві. Тобто поки діють старі договори, Call of Duty продовжить з'являтися на PlayStation. А ось далі серія може перетворитися на консольний ексклюзив Xbox.
- Згідно з даними Bloomberg, зараз керівництво Activision Blizzard обговорює, чи варто поставити франшизу на паузу. Щорічний випуск нових Call of Duty шкодить якості, що довели Vanguard і Black Ops Cold War. Однак остаточне рішення поки не прийнято.
- Зате Microsoft точно не збирається видаляти з PlayStation ігри Activision Blizzard, які вже вийшли. Про це корпорація повідомила Комісію з цінних паперів і бірж США.