Як мінімум найближчим часом Call of Duty не будуть робити консольним ексклюзивом Xbox.

Після того як Microsoft заявила про придбання Activision Blizzard, аудиторію почала цікавити доля майбутніх ігор видавництва. Користувачі хотіли знати: вони стануть консольними ексклюзивами Xbox чи продовжать з'являтися на PlayStation. Пряму відповідь на це питання поки дали лише щодо Call of Duty — головної серії Activision Blizzard. За словами керівника Microsoft Gaming Філа Спенсера, франшиза залишиться на PlayStation.

Читайте такожMicrosoft придбає розробників легендарних ігор Warcraft і Diablo за $70 мільярдівНа свіжу угоду Microsoft нещодавно відреагувала Sony. Вона натякнула, що корпорації доведеться випускати окремі проекти Activision Blizzard на PlayStation.

Як передає портал VGC з посиланням на Wall Street Journal, японська компанія заявила: "Ми очікуємо, що Microsoft буде дотримуватися контрактних угод і продовжувати забезпечувати мультиплатформеність ігор Activision".

Мова йшла про Call of Duty, нові частини якої з'являлися на PlayStation з різними бонусами і навіть ексклюзивними режимами. Серія поки що продовжить з'являтися на консолях Sony, про що розповів Філ Спенсер в недавньому повідомленні: "На цьому тижні у мене були хороші переговори з керівниками Sony. Я підтвердив наш намір дотримуватися всіх існуючих угод після придбання Activision Blizzard і наше бажання зберегти Call of Duty на PlayStation. Sony є важливою частиною нашої індустрії, і ми цінуємо наші відносини".

Більше подробиць про плани на Call of Duty

Важливо враховувати, що Філ Спенсер не вказав жодних термінів у своїй заяві. Тобто поки діють старі договори, Call of Duty продовжить з'являтися на PlayStation. А ось далі серія може перетворитися на консольний ексклюзив Xbox.

Згідно з даними Bloomberg, зараз керівництво Activision Blizzard обговорює, чи варто поставити франшизу на паузу. Щорічний випуск нових Call of Duty шкодить якості, що довели Vanguard і Black Ops Cold War. Однак остаточне рішення поки не прийнято.

Зате Microsoft точно не збирається видаляти з PlayStation ігри Activision Blizzard, які вже вийшли. Про це корпорація повідомила Комісію з цінних паперів і бірж США.

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