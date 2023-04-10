Цього разу дісталося репортерам видання IGN.

Аудиторія вже неодноразово критикувала навички ігрових журналістів. І це загалом не дивно. Користувачам не подобається, що люди, які оцінюють інтерактивні проєкти, не можуть похвалитися хоча б середніми навичками. Особливо сильно спільнота бурлила, коли в 2017 році один з репортерів зняв ролик, як він не може пройти навчання в Cuphead. Після цього тема регулярно спливає в різних обговорення, і днями стався один з таких випадків. Гравці розгромили журналістів IGN за демонстрацію геймплея Redfall.

У ролику троє репортерів билися з потужним вампіром Грачем. Щоб завершити сутичку, їм знадобилося чимало часу. Це пояснюється невмілою поведінкою в бою. Журналіст, від імені якого показувалася битва, нерідко йшов далеко від команди, кидав гранати в зворотному напрямку від ворога і не намагався наносити пошкодження Грачу.

Глядачі помітили, наскільки невміло грав репортер IGN. В результаті ролик отримав тільки 1,3 тисячі лайків і понад 13 тис. дизлайків. А під відео накопичилися сотні коментарів з критикою. Ось деякі з них:

Phantyy: "Слід віддати належне IGN за те, що будь-яка гра, в яку вони грають, стає болісною для перегляду".

Lonman678: "Було дуже приємно бачити, як ця людина вперше в житті грає у відеоігри".

Kite: "Коли ти даєш своєму молодшому братові контролер".

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті буде багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийде 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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