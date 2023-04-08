Проти нього билася команда з трьох гравців.

Arkane Studios і Bethesda Softworks намагаються підігрівати інтерес до шутера Redfall, який вийде менш ніж за місяць. Розробники в партнерстві з виданням IGN опублікували свіжий геймплейний уривок з демонстрацією битви проти потужного вампіра.

На відео показується, як команда з трьох осіб влаштувала сутичку в приміській локації. Противником користувачів став Грач (The Rook) — могутній вампір з декількома навичками. Це аналог міні-боса, який вміє телепортуватися і викликати червоні блискавки.

Однак найбільше неприємностей доставляв високий рівень шкоди ворога. З однієї атаки Грач зносив істотну частину здоров'я персонажа, особливо після удару в стрибку. Щоб перемогти його, довелося багато бігати, лікуватися, застосовувати навички і влаштовувати пастки.

Гравці встановлювали гравітаційні поля, кидали електричні гранати і намагалися постійно піднімати на ноги соратників, які отримали критичну шкоду. Зі зброї користувачі застосовували пістолети, гвинтівки, автомати і дробовики.

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті буде багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийде 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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