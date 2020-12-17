Багатокористувацький режим шутера Call of Duty: Black Ops - Cold War стане тимчасово безкоштовним. Акція розпочнеться сьогодні, 17 грудня, і триватиме до 24 грудня.
Як повідомила на сайті гри компанія Activision, безкоштовний період в Cold War буде проходити в два етапи.
У першому етапі гравцям будуть доступні наступні режими:
- 2v2 Gunfight;
- Team Deathmatch;
- Domination;
- Nuketown Holiday 24/7;
- Raid the Mall.
У другому етапі, який розпочнеться з 21 грудня, гравцям відкриється доступ до додаткових режимів:
- Prop Hunt;
- Combined Arms: Hardpoint;
- Fireteam: Dirty Bomb.
У період безкоштовного тижня гравці в Cold War будуть отримувати подвійний бонус до досвіду.
Детальніше про Call of Duty: Black Ops - Cold War
Cold War - це найновіша частина серії Call of Duty: Black Ops. Гра вийшла 13 листопада 2020 року в консолі та ПК. В Activision заявили, що шутер встановив рекорд з цифрових продажів в день релізу, проте точні цифри компанія не назвала. Крім багатокористувацького режиму в Cold War є сюжетна кампанія, дії якої розгортаються в період Холодної війни.