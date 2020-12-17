Випробувати багатокористувацький режим гри можна буде до 24 грудня.

Багатокористувацький режим шутера Call of Duty: Black Ops - Cold War стане тимчасово безкоштовним. Акція розпочнеться сьогодні, 17 грудня, і триватиме до 24 грудня.

Як повідомила на сайті гри компанія Activision, безкоштовний період в Cold War буде проходити в два етапи.

У першому етапі гравцям будуть доступні наступні режими:

2v2 Gunfight;

Team Deathmatch;

Domination;

Nuketown Holiday 24/7;

Raid the Mall.

У другому етапі, який розпочнеться з 21 грудня, гравцям відкриється доступ до додаткових режимів:

Prop Hunt;

Combined Arms: Hardpoint;

Fireteam: Dirty Bomb.

У період безкоштовного тижня гравці в Cold War будуть отримувати подвійний бонус до досвіду.

Детальніше про Call of Duty: Black Ops - Cold War

Cold War - це найновіша частина серії Call of Duty: Black Ops. Гра вийшла 13 листопада 2020 року в консолі та ПК. В Activision заявили, що шутер встановив рекорд з цифрових продажів в день релізу, проте точні цифри компанія не назвала. Крім багатокористувацького режиму в Cold War є сюжетна кампанія, дії якої розгортаються в період Холодної війни.

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Автор: Сергій Коршунов