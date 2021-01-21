Стартова ціна за величезну коробку з консолями PlayStation трьох поколінь склала $800.

Днями на аукціоні благодійної організації Goodwill був виставлений незвичайний лот – коробка вагою 414 кг набита по вінця консолями PlayStation 2, PS3 та PS4. Стартова ціна за коробку – $800.

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Як повідомив портал Kotaku, сам продавець не уточнив точну кількість консолей, які знаходяться в коробці. Про їхній технічний стан також нічого невідомо. Чистка та перевірка працездатності пристроїв не проводилася.

Втім, на додаток до першого лоту можна також придбати коробку вагою 214 кг, наповнену проводами і геймпадами від консолей Nintendo, SEGA, Xbox та звісно PlayStation. Точна кількість контролерів невідома, а початкова ціна лота склала $650.

Це далеко не перший аукціон з лотами зі світу відеоігор. Так, нещодавно один з творців Doom Джон Ромеро продав клавіатуру, яку він зламав під час гри в Quake. За неї він вторгував $445. А в лютому минулого року з молотка пішов прототип спільної ігрової консолі Sony та Nintendo. Саме з неї почалася історія PlayStation.

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Автор: Сергій Коршунов