Всі бажаючі можуть додати в свою бібліотеку Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

CD Projekt RED вирішила піти по стопах Epic Games в плані залучення аудиторії в свій магазин GOG. Вона підготувала п'ять роздач ігор, перша з яких вже стартувала. Користувачі можуть додати в особисту бібліотеку дивовижну тактику Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Це один з кращих проектів у своєму жанрі.Читайте такожРозповідаємо, чи варто купувати доповнення Aiko's Choice до дивовижної тактичної гри Shadow Tactics

Акція закінчиться завтра, 15 грудня, о 16:00 за київським часом. Найімовірніше, далі почнеться друга роздача. Однак CD Projekt RED поки не розкриває, які ігри збирається подарувати користувачам. Це має бути сюрприз. У GOG також почався зимовий розпродаж зі знижками до 90 %.

Детальніше про Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Сюжет у проекті присвячений боротьбі за владу у феодальній Японії. У центрі історії — загін "Клинки сьогуна", до якого увійшли п'ять головних героїв. Вони повинні розкрити і знешкодити таємничого Каге-сама. Лиходій очолив змовників і збирається повалити владику Країни висхідного сонця.

Геймплей Shadow Tactics обертається навколо потайного усунення або знешкодження супротивників. Героям потрібно шукати лазівки в охороні, поступово вбивати ворогів, ховати трупи і просуватися до цілі.

Однією з основних особливостей гри стали вміння протагоністів. Вони чудово комбінуються, що дозволяє знаходити рішення навіть в найскладніших ситуаціях.

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Автор: Назар Степорук