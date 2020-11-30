Представники сайту пообіцяли розібратися з шахраями, але ситуація не покращилася.

Запуск PlayStation 5 став одним з наймасштабніших в історії ігрових консолей. Попит на приставку сильно перевищив пропозицію, і після того, як стартовий тираж було розібрано, на різних торгових майданчиках люди почали продавати консолі в два-три рази дорожче офіційної ціни.

Однак тепер на eBay з'явилися пропозиції, де користувачі виставляють на аукціон не саму PlayStation 5, а фотографію консолі, повідомляє видання Eurogamer.

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Обман криється в тому, що люди, які бажають купити дефіцитну приставку не помітять в описі слово "фото". А опис при цьому досить довгий, наприклад: "Playstation 5 Disk Edition Photo". У разі, якщо покупець придбає даний лот, то він отримає поштою аркуш формату A4 з написом "PS5". А ціни на такі лоти варіюються від $1 до $2600.

Представники eBay вже прокоментували ситуацію і пообіцяли видалити подібні оголошення.

"Ми засуджуємо продавців, які намагаються ввести в оману інших користувачів. Ми видаляємо всі оголошення про продаж фотографій PS5 з нашого торгового майданчика і будемо вживати відповідних заходів проти продавців", – заявили представники eBay.

Однак попри вжиті заходи, на момент написання замітки нам вдалося знайти 72 пропозиції з продажем фотографій PS5 на eBay.

Також крім фотографій, журналісти порталу Eurogamer виявили на eBay пропозицію, де людина продавала порожню картонну коробку під назвою "PS5".

"Тут я продаю враження митця про те, наскільки порожнє моє життя без PS5", – йдеться в описі.

Представники майданчика порекомендували користувачам проявляти обережність при покупці техніки та уважно читати описи.

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Автор: Сергій Коршунов