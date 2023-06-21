Оточення проектувалося з урахуванням геймплейних можливостей.

Massive Entertainment прагне зробити Star Wars Outlaws якомога різноманітнішою. Студія реалізувала особливості в ігровому процесі на кожній з планет. А оточення проектувалося з урахуванням цих можливостей.

Такою інформацією поділилися креативний директор Star Wars Outlaws Джуліан Геріті і керівник розробки Матіас Карлсон в інтерв'ю Famitsu. Під час розмови перший заявив: "У нас не так багато планет, оскільки ми не генеруємо їх автоматично. Деякі планети, як-от Тошара, яку ми щойно представили, буде реалізовано, як і деякі культові зірки із "Зоряних війн".

Далі Геріті згадав про геймплейну різноманітність у різних куточках Галактики: "Ми розробили кожну планету з урахуванням особливостей ігрового процесу. На Тошарі, наприклад, ви можете досліджувати дику природу на спідербайку, а на іншій планеті ви можете бути злодієм, який таємно працює в місті".

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Судячи із заяви креативного директора, можна очікувати на різний темп і стиль проходження завдань в залежності від локації. Це повинно гарантувати різноманітність при належній якості реалізації оточення і геймплейних механік.

Star Wars Outlaws — детальніше про гру

Це екшен у відкритому світі з видом від третьої особи. Події проєкту розгортаються в період між фільмами "Імперія завдає удару у відповідь" і "Повернення джедая".

Головною героїнею стала найманка і авантюристка Кей Весс, у якої є супутник Нікс. Вона готується взяти участь у масштабному пограбуванні, щоб отримати гроші на вільне життя.

У грі реалізовані завдання від різних злочинних синдикатів. За їх виконання підвищується репутація у того чи іншого угруповання.

Геймплей включає потайне усунення супротивників, управління Ніксом для взаємодії з оточенням, перестрілки, польоти на кораблі та інше.

Star Wars Outlaws вийде в 2024 році на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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