У грі дійсно відчувається дух космічного вестерну.

Геймплейна демонстрація Star Wars Outlaws в рамках Ubisoft Connect стала приємним сюрпризом. Гра відчувається красивою, різноманітною і гідно зрежисованою. Чого тільки варта можливість вилітати з атмосфери планети у відкритий космос, а потім відразу вступати в бій з ворожими кораблями. Переважній більшості користувачів гра теж сподобалася, і вони навіть почали порівнювати Star Wars Outlaws з Red Dead Redemption 2. Креативний директор проєкту Джуліан Геріті дуже задоволений цим.

У бесіді з GamesRadar керівник заявив, що поважає Rockstar Games. Студія створює культові хіти, і таке порівняння дозволяє "відчувати себе чудово". Однак тепер Ubisoft Massive знадобиться виправдати високі очікування аудиторії, яка чекає на проєкт рівня RDR 2.

"Rockstar робить найкращі ігри у світі, правда? Я тут не для того, щоб говорити про інші ігри, але якщо є порівняння, то мені це дуже приємно. Тому що, чесно кажучи, повага, яку я відчуваю до цих ігор, колосальна", — заявив Геріті.

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Star Wars Outlaws — детальніше про гру

Це екшен у відкритому світі з видом від третьої особи. Події проєкту розгортаються в період між фільмами "Імперія завдає удару у відповідь" і "Повернення джедая".

Головною героїнею стала найманка і авантюристка Кей Весс, у якої є супутник Нікс. Вона готується взяти участь у масштабному пограбуванні, щоб отримати гроші на вільне життя.

У грі реалізовані завдання від різних злочинних синдикатів. За їх виконання підвищується репутація у того чи іншого угруповання.

Геймплей включає потайне усунення супротивників, управління Ніксом для взаємодії з оточенням, перестрілки, польоти на кораблі та інше.

Star Wars Outlaws вийде в 2024 році на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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