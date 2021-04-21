Сервіс PS Plus Video Pass з'явився на польській версії сайту PlayStation.

Сьогодні, 21 квітня, на польській версії сайту PlayStation з'явилася сторінка PS Plus Video Pass – нового сервісу, що дозволяє передплатникам дивитися фільми Sony, серед яких "Веном", "Бладшот" та інші.

Як передає видання Video Games Chronicle, незабаром компанія видалила сторінку сервісу. Однак на збережених скріншотах можна побачити, що PS Plus Video Pass буде активний з 22 квітня 2021 року по 22 квітня 2022-го.

Офіційно Sony ще не оголосила про запуск PlayStation Plus Video Pass. Також невідомо, чи буде доступний цей сервіс в Україні. Наприклад, на PS5 в нашій країні не доступний PS Now – сервіс хмарного геймінгу від Sony.

Нагадаємо, раніше в компанії заявляли, що з 31 серпня 2021 року в PS Store не можна буде купити або взяти на прокат фільми і серіали. Крім того, нещодавно Sony уклала угоду з Netflix, згідно з якою всі фільми виробництва студії з 2022 року виходитимуть на стрімінговій платформі.

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Автор: Сергій Коршунов