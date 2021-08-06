У Battle Calculator можуть грати від 1 до 4 осіб.

Вчора на гібридну консоль Nintendo Switch відбувся реліз незвичайної гри – Battle Calculator. Це мультиплеєрний калькулятор, в якому користувачі повинні боротися один з одним за перемогу в раунді.

Геймплей Battle Calculator виглядає наступним чином:

На екрані з'являється випадково згенероване число;

Гравцям потрібно користуватися тільки цифрами від 0 до 9. А далі, використовуючи чотири арифметичних дії – множення, додавання, віднімання і ділення – потрібно набрати те число, яке відображено на екрані. Хто першим це зробить, той і виграв.

Битися між собою можуть до 4 осіб одночасно.

За Battle Calculator видавець Blacksmith DoubleCircle просить $15. Компанія стверджує, що його можна використовувати і як звичайний калькулятор. Тим більше, що гра підтримує як сенсорний екран, так і контролери Joy-Con.

Нагадаємо, що в травні 2021 року на Nintendo Switch випустили звичайний калькулятор. Додаток теж виявилося платним. Його можна придбати за $11.

Автор: Сергій Коршунов