Повністю пройти можна тільки дві третини проектів.

Команда ентузіастів вже давно працює над емулятором RPCS3, який дозволяє запускати на персональних комп'ютерах ігри з PlayStation 3. Нещодавно розробники поділилися своїм новим досягненням. Вони зробили так, щоб їх програма змогла запустити всі проекти з PS3 на ПК. Правда, є одна заковика. На поточний момент повністю пройти можна далеко не кожну гру.

Творці RPCS3 опублікували на офіційному акаунті в Twitter статистику щодо працездатності емулятора. Як вже говорилося вище, більше не залишилося проектів, які він не зміг би запустити. Однак "запустити" не дорівнює "до кінця пройти". У повідомленні ентузіастів присутній поділ ігор з PlayStation 3 на категорії.

Статистика емулятора PS3

2054 (63,53 %) проектів можна завершити без істотних проблем;

У 987 (30,53 %) іграх зустрічаються баги, які заважають їх закінчити;

186 (5,75 %) творінь дозволяють зайти лише в меню і не далі;

А 6 (0,19 %) проектів запускаються з чорним екраном і демонстрацією кадрової частоти.

Ентузіасти досягли вражаючих результатів, але попереду ще багато роботи. Більше тисячі ігор не можна пройти на RPCS3, а значить — емулятор продовжать удосконалювати. Нагадаємо: на PlayStation 3 вийшло чимало шедеврів, серед яких присутні Red Dead Redemption, Metal Gear Solid 4, Uncharted 3 та інші.

Автор: Назар Степорук