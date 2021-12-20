Користувачі вільні додати в свою бібліотеку The Vanishing of Ethan Carter.

У магазині Epic Games Store тривають щоденні роздачі ігор на честь наступаючого Нового року. Першим проектом у цій масштабній акції був екшен Shenmue III, а тепер користувачі можуть додати в колекцію The Vanishing of Ethan Carter. Акція триватиме протягом сьогоднішнього дня і закінчиться о 18: 00. Далі почнеться нова роздача, проте ім'я наступної безкоштовної гри поки не розкривається. Якщо судити з натяків в Epic Games Store, то це буде Loop Hero.

Детальніше про The Vanishing of Ethan Carter

Це пригодницький детектив від польської студії The Astronauts, яку заснували вихідці з People Can Fly.

Головний герой у проекті — дослідник надприродних явищ Пол Просперо. Він отримав листа від 12-річного Ітана Картера, який зник за таємничих обставин. Протагоніст відправився в рідне село хлопчика в штаті Вісконсін, щоб розібратися в цій дивній справі.

Геймплей в The Vanishing of Ethan Carter зводиться до вивчення місцевості і взаємодії з інтерактивними точками. Є також детективна механіка, коли потрібно в правильному порядку розставити сцени з минулого.

Графіка в грі створювалася за допомогою фотограмметрії. Візуальна частина вражає навіть зараз, хоча The Vanishing of Ethan Carter вийшла в 2014 році.

У Steam проект отримав 6375 відгуків, 88 % з яких позитивні.

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Автор: Назар Степорук