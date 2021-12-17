Магазин Epic Games Store влаштував щоденні роздачі.

Напередодні Нового року магазин Epic Games Store завжди влаштовує щоденні роздачі ігор. У 2021-му ця традиція збереглася — користувачі зможуть отримати в свою колекцію відразу 15 проектів. Першим став екшен Shenmue III, який можна додати до бібліотеки лише сьогодні до 18:00 за київським часом. Назва наступної гри поки не розкривається — вона стане відома на старті роздачі.

Інсайдер billbil-kun розповів, що цього року Epic Games подарує по-справжньому цікаві проекти. За його словами, найпривабливіші безкоштовні ігри з'являться в EGS 17, 19, 22, 23, 24 і 28 грудня. А 25-го числа буде головний сюрприз — принаймні, на думку інсайдера. Важливо відзначити, що billbil-kun можна довіряти. У минулому році він правильно передбачив всі проекти, які роздали в рамках аналогічної акції в EGS. А ще він неодноразово зливав правдиву інформацію про ігри в PS Plus до офіційного анонса.

Детальніше про Shenmue III

У грі продовжується історія Рьо Хадзукі — японського майстра бойових мистецтв, який розслідує загибель свого батька. На цей раз головному герою належить розкрити таємницю артефакту "Дзеркало Фенікса" і спробувати спіймати потенційного вбивцю.

До геймплейних особливостей Shenmue III відносяться багата бойова система з безліччю прийомів, вільне дослідження локацій, застосування QTE, а також наявність різнопланових сторонніх активностей і міні-ігор.

На Metacritic (PS4-версія) проект отримав 67 балів від критиків після 78 рецензій.

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Автор: Назар Степорук