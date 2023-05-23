Вони повинні порадувати публіку.

Шоу Summer Game Fest поступово наближається, тому ведучий і організатор заходу Джефф Кейлі почав ділитися подробицями. За його словами, в рамках презентації буде три або чотири анонси, які повинні особливо порадувати аудиторію.

Цього року подія триватиме приблизно дві години. Трансляція з YouTube Theater в Лос-Анджелесі розпочнеться 8 червня, о 22:00 за київським часом. Кейлі сам визнає, що ефект від таких шоу завжди залежить від кількох великих ігор. Не завжди вдається представити ці проєкти на шоу, але в 2023-му на користувачів чекають три або чотири "гучні анонси" на Summer Game fest.

"The Game Awards — це суцільний потік анонсів і трейлерів. А формат Summer Game Fest, як мені здається, дозволяє поспілкуватися з розробниками, дає їм можливість самим представити свої проєкти. Ми не роздаємо нагороди на цьому шоу. Ми просто показуємо ігри", — заявив Кейлі.

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Тобто в рамках заходу на сцену виходитимуть розробники і докладніше розповідатимуть про свої новинки. Окремо організатор заходу підкреслив, що Summer Game Fest некоректно порівнювати зі скасованою Е3. Це окреме шоу зі своєю моделлю.

"Наше шоу останнім часом все більше орієнтується на споживача. Демки, ігри та інше будуть доступні в Мережі — люди зможуть завантажити і оцінити їх у себе вдома. Але у нас в першу чергу живе шоу. Не буде ніяких круглих столів. Не буде виставки, де ви ходите між стендами і граєте в ігри", — додав Кейлі.

Детальніше про Summer Game Fest

Це один з головних ігрових заходів у році, який замінив виставку Е3. Його організував засновник The Game Awards Джефф Кейлі.

У 2023 році шоу пройде 8 червня, а після нього почнеться серія дрібніших презентацій. Купівля квитків вже стартувала.

Судячи зі списку учасників, до якого увійшли Sony, Activision Blizzard, Capcom та інші великі компанії, можна очікувати на цікаві анонси. Summer Game Fest за величиною не зрівняється з шоу Xbox або The Game Awards, але, наприклад, в 2021 році саме на цьому заході показали перший геймплейний трейлер Elden Ring.

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