До переліку увійшли понад 40 партнерів.

Цього року шоу Summer Game fest обіцяє бути масштабним і відзначитися іграми від провідних галузевих компаній. Захід відвідають Sony, Activision Blizzard та інші великі партнери.

Такою інформацією організатори презентації поділилися на офіційному акаунті в Twitter. Вони написали: "Summer Game Fest майже тут. Індустрія відеоігор збирається разом, щоб показати вам, що буде далі. Слідкуйте за оновленнями від 40+ партнерів".

До публікації прикріпили картинку з повним списком компаній, які представлять свої новинки на Summer Game Fest. До переліку увійшли 43 компанії, серед яких є багато гігантів. Крім вже зазначених Sony і Activision Blizzard, інформацією про майбутні проекти поділяться Warner Bros. Interactive Entertainment, Netflix, Capcom, SEGA і навіть Ubisoft, яка збирається провести власне шоу.

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Детальніше про Summer Game Fest

Це один з головних ігрових заходів у році, який замінив виставку Е3. Його організував засновник The Game Awards Джефф Кейлі.

У 2023 році шоу пройде 8 червня, а після нього почнеться серія дрібніших презентацій. Купівля квитків вже стартувала.

Судячи зі списку учасників, можна очікувати цікаві анонси. Summer Game Fest за величиною не зрівняється з шоу Xbox або The Game Awards, але, наприклад, в 2021 році саме на цьому заході показали перший геймплейний трейлер Elden Ring.

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