Гру назвали ретельним і детальним оновленням класики.

Західні ігрові видання опублікували рецензії ремейка Dead Space від студії Motive і видавництва Electronic Arts. Гра отримали оцінки на рівні оновленої Resident Evil 2. Проект назвали прикладом того, як потрібно відроджувати класику.

На Metacritic (PS5-версія) ремейк отримав 89 балів після 56 рецензій. Схожі оцінки красуються на сторінках версій для ПК і Xbox — 87 і 90 балів на основі 17 і 11 оглядів відповідно.

Журналісти відзначили сучасну графіку, яка підсилює атмосферу жаху в грі. Похвал також удостоїлися звукове оформлення, сюжет, сутички з некроморфами і наявність додаткового контенту, вирізаного з оригіналу. На думку окремих рецензентів, ремейк зміг перевершити першоджерело 2008 року випуску. Витяги з оглядів окремих видань присутні нижче.

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Inverse (10 з 10): "Dead Space — це відтворення оригіналу, якому вдалося відтворити гру 2008 року такою, якою ви хочете її запам'ятати, а це означає, що вона справді краща, ніж будь-коли".

PC Games (8 з 10): "Кривавий жах — зброя, геймплей, дизайн ворогів і візуальне оформлення — все на висоті. Однак падіння продуктивності — це справжній подразник".

Metro GameCentral (7 з 10): "Чудовий ремейк не зовсім класичного жаху на виживання, який, тим не менш, переконливо доводить необхідність продовження серії".

Тим часом розробники поділилися інформацією про режим "Нова гра+". У ньому користувачів чекає 6 рівень прокачування костюма головного героя, альтернативна кінцівка і ще один вид ворогів — фантомний некроморф.

Ремейк Dead Space: основна інформація

Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.

Рімейк Dead Space вийде сьогодні, 27 січня 2023 року, на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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