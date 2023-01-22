Про нього вдалося дізнатися зі списку досягнень.

До релізу ремейка Dead Space залишилося п'ять днів, але вже зараз в Мережі з'явилася інформація про одне з секретних нововведень гри. У проект додали альтернативну кінцівку, якої не було в оригіналі.

Відомості про новий фінал з'явилися завдяки списку досягнень, який сайт TrueTrophies знайшов в базі даних PlayStation. Більшість випробувань з переліку знайомі фанатам Dead Space і не змінилися з моменту релізу першої частини серії в 2008 році. Однак є і кілька нововведень. Головне з них — срібний трофей, для отримання якого необхідно "побачити альтернативну кінцівку" на будь-якому рівні складності.

Розробники з Motive нічого не говорили про новий фінал в ремейку Dead Space і, напевно, хотіли зробити сюрприз. На поточний момент незрозуміло, як саме його реалізували. Це може бути повноцінна кінцівка, що залежить від певних дій гравця, або якась "великодка". Наприклад, останні частини Far Cry включають фінали, які відкриваються протягом першої години проходження.

Відео дня

Ремейк Dead Space: основна інформація

Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: