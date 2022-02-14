У проекті дійсно є епізоди не для людей зі слабкими нервами.

Студія LKA і видавництво Wired Productions повідомили, що PlayStation-версія хорора Martha is Dead вийде з цензурою. Її додали на вимогу Sony, яка визнала окремі елементи гри неприйнятними. Користувачі вже встигли припустити, які зі сцен міг заборонити японський платформотримач.

Варто відзначити, що Martha is Dead має віковий рейтинг "тільки для дорослих". Розробники також додали попередження про неприйнятний контент на екран запуску гри і офіційний сайт. Але в процесі однієї зі свіжих перевірок Sony все ж попросила внести цензуру. Про це Wired Productions повідомила в нещодавній заяві.

У коментарі видавництва сказано: "Нам довелося змінити деякі елементи у версіях для PS4 і PS5. Після більш ніж чотирьох років напруженої роботи студії LKA тепер потрібен додатковий час для внесення цих незапланованих змін".

Інші деталі цензури

На PS4 і PS5 в цифровому форматі Martha is Dead з'явиться 24 лютого 2022 року, тобто в один день з релізом на інших платформах. А ось випуск фізичних видань для консолей Sony затримається на декілька тижнів.

Версії хорора для ПК, Xbox One, Xbox Series X і Series S залишаться без змін. Вони будуть такими, як задумували розробники.

Користувачі вже здогадалися, що саме зажадала вирізати Sony. Подивитися на особливо жорстокий контент можна за цим посиланням у Twitter. Однак вразливим людям не рекомендується переглядати відео.

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