Це дуже мало для сучасних ігор.

Сьогодні стало відомо скільки всього пам'яті буде доступно користувачам на Xbox Series S – молодшій консолі нового покоління від Microsoft. З 512 ГБ заявлених виробником, буде вільно лише 364 ГБ, що дуже мало для сучасних ігор.

Про це повідомив користувач сайту Reddit з Монреаля (Канада). Попереднє замовлення на Xbox Series S він оформив ще 22 вересня. Консолі надійдуть у продаж тільки 10 листопада. Але кур'єрська служба помилково доставила його замовлення раніше.

У налаштуваннях консолі користувач подивився, скільки доступно пам'яті.

"В налаштуваннях написано: вільно 326,1 ГБ з 364 ГБ (для ігор і додатків)", – повідомив власник Xbox Series S.

Мабуть, інші 148 ГБ з 512 ГБ зарезервовані для системи і функції Quick Resume. Ця опція дозволяє запустити до 5 ігор і швидко перемикатися між ними. Інші користувачі Reddit поцікавилися, чи можна відключити Quick Resume, щоб звільнити більше пам'яті. Однак власник консолі не зміг це зробити.

Xbox Series

Нові консолі від Microsoft надійдуть у продаж 10 листопада. Старша і більш потужна модель, Xbox Series X, коштуватиме $499. А молодша версія, Series S, обійдеться в $299.

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Автор: Сергій Коршунов