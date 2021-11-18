Рибалка під псевдонімом TheFogFrog виявився дуже старанним.

На честь десятиліття The Elder Scrolls V: Skyrim розробники з Bethesda Game Studios випустили ювілейне видання своєї екшен-RPG. Воно включало риболовлю, яку також додали у версію Special Edition. Механіку виконали у вигляді простенької міні-гри з вудкою. Ентузіаст під псевдонімом TheFogFrog вирішив використати новий контент, щоб влаштувати собі складне випробування. Гравець захотів пройти Skyrim, застосовуючи тільки вудки. І як не дивно, він зміг виконати це завдання.

TheFogFrog поставив перед собою кілька умов. В якості зброї він використовував тільки вудки — по одній в кожній руці. Ентузіаст змащував їх отрутою для більшої ефективності. Драконячі крики гравець застосовував лише в ті моменти, де це було потрібно за сюжетом. А щоб злегка спростити важке випробування, TheFogFrog брав на завдання напарників. Толку від соратників небагато, але вони хоча б можуть відвернути увагу супротивників. Основні фрагменти з проходження Skyrim за допомогою вудок присутні в ролику нижче.

Подробиці інших досягнень користувачів в The Elder Scrolls V: Skyrim

Гравець під ніком Mitten Squad закінчив сюжетну кампанію в проекті, застосовуючи лише факели в якості зброї і суп для лікування.

Ентузіаст Harlen_Sinclair прокачався до 241 рівня в стартовій локації Skyrim. Це сильно ускладнило подальше проходження.

Користувач Boom, LLC Robotater завершив проект, граючи на картоплі.

Автор: Назар Степорук