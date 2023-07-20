Оновлення під номером 4.04 доступне на ПК, а також консолях PlayStation, Xbox і Switch.

Польський розробник CD Projekt RED раптово випустив масштабне оновлення для гри "Відьмак 3: Дике полювання", яке обіцяє зробити ігровий процес ще захопливішим.

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті проєкту. Оновлення під номером 4.04 доступне на ПК, а також консолях PlayStation, Xbox і Switch.

Оновлення покращує роботу гри на всіх платформах: до них відносяться виправлення низки багів та помилок, коригування ігрового процесу та загальне поліпшення якості життя. Також гравцям доступний новий контент, присвячений виходу третього сезону "Відьмака" від Netflix.

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Оновлення також приносить довгоочікувану функцію крос-прогресу у версію гри для консолей Nintendo Switch. Це означає, що гравці зможуть переходити гру між різними платформами, зберігаючи свій прогрес.

Всього список змін, які з'явилися в "Відьмаку 3" з виходом версії 4.04, налічує більше ніж 50 пунктів. Повний перелік змін ви знайдете тут.

Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt – це завершальна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії, який відправляється в подорожі по світу, щоб знайти свою усиновлену дочку і розібратися в загадці свого минулого.

"Відьмак 3" вийшов 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 та Xbox One. Некстген-версія гри вийшла у грудні 2022.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED вважається однією з найкращих ігор в історії і зробило значний вплив на індустрію.

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