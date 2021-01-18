Гра поповнить бібліотеку сервісу Game Pass на ПК 21 січня.

Фінський науково-фантастичний екшен Control поповнить бібліотеку сервісу Xbox Game Pass на ПК. З 21 січня всі передплатники зможуть випробувати гру безкоштовно.

Як зазначила компанія Xbox у Твіттері, користувачам на ПК дістанеться стандартна версія Control. Доповнення AWE та The Foundation доведеться купувати додатково.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року Control поповнив бібліотеку сервісу Game Pass на консолях Xbox.

Детальніше про Control

Control – це науково-фантастичний екшн, дії якого розгортаються в Бюро – секретному агентстві, розташованому у Нью-Йорку.

За сюжетом після вторгнення потойбічних сил всередину будівлі, гравець намагається взяти контроль над організацією і відбити агентство від загрози. Для цього потрібно поєднувати вогнепальну зброю з надприродними здібностями.

Гра вийшла 27 серпня 2019 року і отримала позитивні відгуки від користувачів та ЗМІ.

Продажі гри вже перевищили 2 мільйони копій.

Реліз поліпшеної версії гри для консолей нового покоління – Control: Ultimate Edition – відбудеться напочатку цього року. Однак саме видання вже доступне на PlayStation 4, Xbox One та ПК.

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Автор: Сергій Коршунов