Найкращим гравцем чемпіонату став українець Олександр s1mple Костилєв.

Українська команда Natus Vincere здобула перемогу в ESL Pro League Season 14, обігравши у гранд-фіналі французький колектив Team Vitality з рахунком 3:2. NAVI за перемогу в онлайн-турнірі з CS:GO отримали $195 тисяч.

Завдяки цій перемозі Natus Vincere стали також чемпіонами третього сезону Intel Grand Slam, і заробили додатково $1 мільйон.

Розробники CS: GO на своїй сторінці в Твіттері привітали NAVI з перемогою.

"Natus Vincere заслужили це. Вітаємо з перемогою на Intel Grand Slam!", – написали творці CS: GO.

Щоб стати переможцем Intel Grand Slam, потрібно виграти чотири турніри від ESL або DreamHack. У першому сезоні приз дістався команді Astralis, у другому сезоні переможцем став колектив Team Liquid. Через пандемію коронавірусу третій сезон було поставлено на паузу. За 2020 рік в залік пішли тільки два турніри: IEM Katowice 2020, де NAVI стали переможцями, а також IEM Global Challenge, повідомили на сайті української кіберспортивної організації.

За підсумками ESL Pro League Season 14, український кіберспортсмен Олександр Костильов отримав звання найкращого гравця турніру.

Нагадаємо, днями Natus Vincere випустила документальний фільм "Формула s1mple", який розповідає п'ятирічну історію Олександра s1mple Костилєва в Natus Vinsere – від становлення до звання найкращого гравця в світі.

Автор: Сергій Коршунов