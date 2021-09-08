Стрічка розповідає про становлення Олександра s1mple Костилєва, і його шляху до звання найкращого гравця в CS:GO.

Кіберспортивна організація Natus Vinsere випустила півторагодинний документальний фільм, присвячений одному зі своїх найвідоміших гравців з CS:GO – Олександру s1mple Костилєву.

Стрічка під назвою "Формула s1mple" вийшла на YouTube-каналі NAVI.

У фільмі розказана п'ятирічна історія Костилєва в Natus Vinsere, від становлення до звання найкращого гравця в світі. Розповідь супроводжується коментарями батьків, аналітиків, тренера та інших гравців команди, серед яких і Данило Zeus Тесленко.

Нагадаємо, у Олександра Костилєва на рахунку 15 медалей MVP. Він починав в команді LAN Dodgers, після побував в інших колективах, включаючи HellRaisers та північноамериканську Team Liquid. А в Natus Vinsere Олександра взяли у 2016 році. Він замінив Данила Zeus Тесленко.

У 2018 році s1mple встановив рекорд, ставши першим гравцем в історії Counter-Strike: Global Offensive, якому вдалося досягти за рік (на 137 мапах) різниці вбивств і смертей +1000.

Нещодавно Олександр засвітився в ролику з презентацією нової київської штаб-квартири NAVI.

Автор: Сергій Коршунов