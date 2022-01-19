Японська компанія поки ніяк не прокоментувала угоду конкурента.

Нещодавно Microsoft оголосила про поглинання Activision Blizzard — одного з найбільших ігрових видавництв. Таке рішення відбилося на Sony, адже тепер PlayStation може втратити як мінімум частину майбутніх ігор компанії. Акції японського платформотримача миттєво обвалилися — їх вартість знизилася відразу на 13 %.

Читайте такожMicrosoft придбає розробників легендарних ігор Warcraft і Diablo за $70 мільярдівІнформацією поділилося авторитетне видання Bloomberg. Згідно з відомостями порталу, Sony втратила $20 мільярдів ринкової вартості. Останній раз таке велике падіння ціни акцій японської компанії зафіксували в жовтні 2008 року. Чому так сталося, пояснили аналітики в коментарях Bloomberg. За їхніми словами, інвестори стурбовані, що Sony не зможе самостійно протистояти агресивному конкуренту в боротьбі, яка постійно посилюється.

А ще японська компанія стане аутсайдером, якщо індустрія відмовиться від консолей і перейде до хмарних технологій. Microsoft матиме рішення у вигляді Project xCloud, а у Sony є лише PS Now, але це слабка альтернатива. Поки що платформотримач з Країни висхідного сонця ніяк не прокоментував майбутню угоду конкурента.

Придбання Activision Blizzard — основні подробиці

Сума покупки склала $68,7 мільярда. Поглинання повинні схвалити регулюючі органи США. Якщо договір буде підписаний, Microsoft отримає у володіння десятки франшиз, включаючи Call of Duty, Diablo, Warcraft та інші.

Всі проекти Activision Blizzard, як існуючі, так і майбутні, увійдуть в Xbox Game Pass. Сервіс вже досяг позначки в 25 мільйонів підписників.

Згідно з інформацією Wall Street Journal, Боббі Котик покине місце генерального директора Activision Blizzard відразу після поглинання. Але до тих пір він залишиться керівником, що підтверджується в листі співробітникам видавництва. Глава може заробити на угоді з Microsoft більше $350 мільйонів. Такі розрахунки провів портал Video Games Chronicle.

Управляти всім ігровим бізнесом Xbox продовжить Філ Спенсер. Після публічної заяви про придбання Activision Blizzard він отримав нову посаду — генеральний директор Microsoft Gaming.

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