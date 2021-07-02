Реліз мобільної Witcher: Monster Slayer відбудеться як на iOS, так і на Android.

Студія CD Projekt оголосила дату релізу мобільної AR-гри за мотивами франшизи "Відьмак". Проект The Witcher: Monster Slayer вийде на iOS та Android вже 21 липня, і його можна буде завантажити безкоштовно.

Про це розробники повідомили в Твіттері.

The Witcher: Monster Slayer – це проект в стилі Pokémon GO, що використовує технологію доповненої реальності. Гравець за допомогою камери смартфона повинен шукати на вулиці монстрів і битися з ними.

У процесі можна покращувати свої навички, знаходити кращу зброю і обладунки. А в бою можна використовувати бомби, зілля та магію.

Розробники обіцяють, що у грі будуть сюжетні квести і можливість зібрати колекцію трофеїв.

Трейлер The Witcher: Monster Slayer

Створенням гри займалася Spokko – дочірня компанія студії CD Projekt. The Witcher: Monster Slayer вже з'явилася в Google Play.

Більше подробиць про проект розробники розкриють на онлайн-фестивалі WitcherCon, який пройде з 9 по 10 липня. Його CD Projekt влаштовує спільно з творцями серіалу "Відьмак" від Netflix.

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Автор: Сергій Коршунов